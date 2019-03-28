ممثل خامنئي في شيراز: الناس شتمتني وانهارت أعصابي

بعد السيول التي اجتاحت عدة مناطق في إيران خلال اليومين الماضيين، أقر إمام الجمعة في شيراز وممثل خامنئي في المدينة بمشاعر الغضب لدى المواطنين تجاه النظام.

وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية بأن إمام الجمعة في شيراز، لطف الله دجكام، أعلن أن أداء بعض الدوائر تسبب في وقوع السيول.

وقال خلال زيارته للمناطق المنكوبة بالسيول: "واجهنا مشاعر الغضب والاستياء من قبل المواطنين". وتابع قائلاً في اجتماع مع مسؤولي مؤسسة الإسكان، الثلاثاء، بمشاركة محافظ فارس في شيراز: "خلال زيارتي لمناطق منكوبة بالسيول وجهوا إلي بعض الشتائم وصارت أعصابي محطمة للغاية".

كما تساءل ممثل خامنئي: مسار السيول حول إلى بنايات فلماذا لا تتدفق السيول؟ لماذا أنشأت البلدية أوتوستراد في مجرى النهر وأغلقت مسار السيول؟ من أين يجب أن تتدفق مياه السيول في "بالادست" و"دروازه قرآن؟".

وأضاف: "النفق الذي أحدثته البلدية في منطقة سعدي أصبح نهرًا، ولا يوجد أي منفذ لخروج الماء، كما ارتفع منسوب المياه مترين في مكان أرادت البلدية أن تبني فيه متنزهًا في المستقبل".

وقال دجكام: "علينا أن نرى ماذا حل بالمواطنين بسبب البلدية، ماذا نتوقع من الناس؟ لقد رأيت شخصيًا هذا التجاوز مرتين أو ثلاث مرات". وتابع: "لا يمكننا الجلوس والمشاهدة فقط، للناس الحق بتوجيه الشتائم".