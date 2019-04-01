الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع لفض التظاهرات

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات جرت في الخرطوم وأم درمان.

وتجمّع سودانيون في وسط أم درمان وفي حي آخر من المدينة هاتفين شعار الحركة الاحتجاجية "حرية سلام وعدالة"، لكن قوات مكافحة الشغب سارعت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي الخرطوم، تجمّع متظاهرون في حي بوري، نقطة التجمّع المعتادة للحركة الاحتجاجية منذ انطلاق التظاهرات.

وأفاد شهود أنهم رأوا متظاهرين في سوق الخضر في جنوب العاصمة الخرطوم.

وقال شاهد عيان طلب عدم كشف هويته، إن شرطة مكافحة الشغب انتشرت في حي بوري لاحتواء التظاهرة.