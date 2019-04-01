الحكومة الصومالية تعلن عن إجراءات جديدة لإعادة الأمن

تبذل الحكومة الصومالية جهودا كبيرة من أجل منع ارتفاع وتيرة شن هجمات انتحارية، إلا أنها لم تفلح، وهو ما دفع السلطات في مقديشو إلى الإعلان عن إجراءات أمنية جديدة، داعية المواطنين إلى مساعدة الأمن لتعزيز الاستقرار.

وقال عبد الرحمن عمر، وهو عمدة مقديشو: "نعلن لشعبنا أننا بصدد بدء عمليات أمنية جديدة ستتم بطريقتين، الأولى استخباراتية تستهدف مواقع معينة، وأخرى أمنية شاملة. وقد يتضمن ذلك إغلاق طرق وشوارع في بعض المناطق، لذا على المواطنين التحلي بالصبر خلال العمليات الأمنية".

لقيت هذه الإجراءات الأمنية ردود أفعال، بعضها أيد الإجراءات لعلّها تضع حدا للإرهاب الجوال في شوارع مقديشو، حيث قال شاب صومالي: "ندعم الجهود الحكومية وهذا يصب في صالح المواطنين، ويجب علينا أن نصبر، وسيتحسن الأمن".

إلا أن هناك من يرى أن الإجراءات الجديدة بإغلاق الشوارع والطرق الفرعية التي تتبناها الحكومة الصومالية منذ أكثر من عام تفاقم مشاكل المواطنين وتقيد حركتـهم.

وقال آخر: "كل يوم نستيقظ على شوارع مغلقة أمام حركة المرور وأطفالنا لا يذهبون إلى المدارس كثيرا، وكل سياسية من هذا القبيل لا تغير من الوضع الأمني شيئا".

الجدير ذكره أنه خلال الأسبوع الماضي فقط سقط نحو 100 شخص بين قتيل وجريح بهجمات استهدفت مواقع حكومية ومدنية، فضلا عن تفجير عبوات ناسفة في سيارات خاصة وزعت في أنحاء العاصمة.