انتكاسة لأردوغان.. تقدم مرشح المعارضة في اسطنبول

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية إن مرشح المعارضة الرئيسي يتقدم في اسطنبول.

وأضاف أن أكرم إمام أوغلو حصل على 4.16 مليون صوت بفارق حوالي 30 ألف صوت عن مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدرم.

كما تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتكاسة كبيرة بخسارة حزبه الحاكم السيطرة على العاصمة أنقرة للمرة الأولى في انتخابات محلية.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم خسر الانتخابات البلدية في أنقرة وإزمير وانطاليا، بحسب فرز النسبة الأكبر من الأصوات في الانتخابات البلدية التي انطلقت الأحد.

فيما أوضحت وسائل إعلام تركية أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض منصور يافاش حقق فوزا واضحا في أنقرة.

أما أردوغان، فقد أعلن فوز حزبه في الانتخابات المحلية، ورغم أنه أقر بخسارة "بعض المدن" في إشارة إلى تقدم مرشحي المعارضة في أزمير وأنقرة، إلا أنه أكد أن حزبه سيطر على أغلبية أحياء العاصمة.

وفي جنوب شرقي تركيا، احتفل الأكراد باستعادة حزب الشعوب الديمقراطي المعارض بلديات كانت تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يذكر أن تركيا لم تشهد انتخابات حامية كهذه منذ سنوات عديدة على الرغم من أن الظروف الميدانية للحملة الانتخابية كانت إلى حد كبير لمصلحة حزب العدالة والتنمية الذي حظي بتغطية إعلامية ساحقة.

تغريدة غريبة

وواكبت وسائل الإعلام التركية الرسمية والخاصة الانتخابات، ونقلت معظمها مباشرة حديث الرئيس التركي من أنقرة، إلا أن تغريدة أثارت الجدل.

فقد أوردت صحيفة "ديلي صباح" على حسابها الإنجليزي على تويتر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال: "حتى لو لم نفز ببلدية اسطنبول الكبرى، فقد فزنا بمعظم بلدياتها الفرعية".

وأضافت في تغريدة أخرى، أن الرئيس التركي قال مخاطباً مناصريه ليل الأحد: "فزنا برئاسة 778 بلدية في عموم تركيا، منها 16 ولاية كبرى أي أن 56% من بلديات تركيا ستُدار من قبل حزب العدالة والتنمية."

إلا أن الموقع الإنجليزي سرعان ما حذف التغريدة الأولى عن اسطنبول، فيما أبقى عليها على الموقع العربي!

ولعل اللغط الذي أثاره كلام أردوغان، استدعى توضيحاً من دائرة الاتصالات التركية.

إذ قال فخر الدين ألتون، رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية في وقت لاحق فجر الاثنين، إن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن نتائج الانتخابات في اسطنبول لا تتناقض مع إعلان فوز مرشح حزب العدالة والتنمية.

وغرد ألتون على تويتر بعد قليل من كلمة أردوغان، كاتباً: "لم يدل رئيسنا بأي تصريحات بشأن اسطنبول تتناقض مع بيان السيد بن علي يلدريم".