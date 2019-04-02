المحكمة الدولية في لبنان.. البعثة تصل بيروت

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مواكبة لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن المحكمة أوفدت بعثة أمنية إلى بيروت لرصد المواقف قبل صدور الحكم المتوقع قريباً في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه.

وأضافت المصادر أن فريق البعثة الأمنية الدولية وصل إلى بيروت قبل أيام وباشر لقاءات مع أقارب الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار، فضلا عن لقاء أقارب شهود تعذّر على البعثة الاجتماع بهم مباشرة.

ولفتت إلى أن عدد من التقتهم البعثة الأمنية مباشرة أو تواصلت معهم نحو 300 شخص.

وأوضحت المصادر أن البعثة قامت بمهمة استطلاعية لمعرفة توقعات أنسباء الضحايا والمتضرّرين لردود الفعل على إصدار الحكم، وإن كانت ستحدث خضّة في البلد أو ستقتصر على تبادل المواقف السياسية والإعلامية المتضاربة.

كما أحاطت بعثة المحكمة مهمتها الاستقصائية بسرية تامة، علما أنها ليست مخوّلة للدخول في أي تفاصيل تتعلق بموعد صدور الحكم.

يذكر أنه فور صدور الحكم ستعاود المحكمة الدولية النظر في جريمة اغتيال حاوي، ومحاولتي اغتيال حمادة والمر بعدما تبين لها أن هناك ترابطاً بين جميع هذه الجرائم.