إنذارات خاطئة.. الاحتلال يقتل فلسطينياً شمال القدس

ذكر مراسل "الحدث" أن صفارات الإنذار أطلقت بالخطأ في المستوطنات الإسرائيلية قرب قطاع غزة، فيما أفادت مصادر طبية بمقتل فلسطيني صباح الثلاثاء، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه قوارب الصيادين في مقابل سواحل خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة في خرق للتفاهمات التي نصت على توسيع مساحة الصيد إلى 6 أميال بحرية شمالا و15 ميلا جنوبا.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد عدوان (23 عاما) قتل بينما أصيب ثلاثة بجروح، فيما أفاد سكان أن جنودا نفذوا عمليات اعتقال في قلنديا في وقت مبكر الثلاثاء فرد شبان بإلقاء الحجارة عليهم.

من جهته، تحدث الجيش الإسرائيلي عن "أعمال شغب" خلال عملية في منطقة كفر عقاب.