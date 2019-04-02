بعد الخسارة.. حزب أردوغان يشكك بنتائج أنقرة واسطنبول

شكك حزب العدالة والتنمية الحاكم بنتائج الانتخابات في أنقرة واسطنبول، وأشار إلى وجود تناقض.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر جليك، إن محاضر نتائج الاقتراع متناقضة مع جداول عدِّ الأصوات وفرزها بصناديق أنقرة واسطنبول التي أعلن المعارض الشاب أكرم إمام أوغلو الفوز بها.

وحقق مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية مكنته من الحصول على مقعد محافظ اسطنبول، أكبر المدن في تركيا وأهمها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

من هو أكرم إمام أوغلو

ولد أكرم إمام أوغلو في مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا عام 1970، وخاض مسيرة مشابهة إلى حد ما لتلك التي خاضها الرئيس أردوغان حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة أعمال من جامعة اسطنبول مثل ما فعل أردوغان الذي نال ذات الشهادة من جامعة مرمرة، ولأغلو وأردوغان تاريخ مشابه في ولعهما بلعبة كرة القدم.

مسيرة أوغلو الذي ينحدر من عائلة لها ميول سياسية وحزبية دفعته من إدارة الأعمال والمشاريع إلى عالم السياسة ليصبح عضوا بارزا في حزب الشعب الجمهوري المعارض عام 2008 عندما كان أردوغان رئيسا للوزراء انتزع مقعد محافظ اسطنبول كبرى مدن تركيا التي تضم أكثر من خمسة عشر مليون نسمة، ليستعد حسب مراقبين لمعركة الانتخابات الرئاسية في 2023.