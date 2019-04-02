من قلب الطاولة على أردوغان في اسطنبول؟

رجل الساعة في تركيا بعد أن قلب الطاولة في وجه أردوغان وحزبه في اسطنبول Ekrem Imamoglu أكرم إمام أوغلو، ينحدر من عائلة ثرية ويتضح من سيرته الذاتية أنه علماني معجب بكمال أتاتورك.

زوجته "ديلك" معروفة بنشاطها الاجتماعي والخيري، إلى درجة أنها أمضت يوماً كاملاً على كرسي للمقعدين، فقط لتشعر بما يعانون. كما تنقلت مرات عدة بوسائل النقل الشعبية لتتعرف إلى مشاكلها.

من خلال حملته التي اختارها بطابع عائلي وبكاريزما سياسية توصف بالعالية، نجح إكرام إمام أوغلو في كسب تأييد سكان أكبر المدن التركية وعصبها الاقتصادي.. اسطنبول.

رويدا رويدا تدرج من محافظ لبلدية بيليك دوزو Beylikduzu، أحد أحياء القسم الأوروبي من اسطنبول.

أما اليوم يتربع إمام أوغلو على رأس أهم المدن التركية، ولديه الوقت الكافي لتوسيع قاعدته الشعبية بحلول عام 2023، موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا.