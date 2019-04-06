السودان.. متظاهرون أمام مقر الجيش للمرة الأولى

خرج آلاف المتظاهرين السودانيين السبت إلى شوارع الخرطوم حيث وصل العديد منهم إلى مقر الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر ضد الأوضاع المعيشية والغلاء، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وعلى وقع هتافات "جيش واحد، شعب واحد"، خرج المحتجون في أنحاء شوارع العاصمة استجابة لدعوة منظمي التظاهرات للتحرك نحو مقر الجيش.

إطلاق الغاز المسيل للدموع

في المقابل، أطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بشارع النيل بالعاصمة السودانية، بحسب ما أفاد مراسل الحدث.

كما اعتقلت قوات الشرطة عشرات من المحتجين في وسط العاصمة.

وكانت السلطات السودانية استبقت موكب الاحتجاج إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بنشر قوات أمنية كثيفة.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو كيان نقابي منظم للاحتجاجات، لتسيير مليونية، السبت، تطالب برحيل النظام.

في حين جابت العربات المحملة بالجنود شوارع العاصمة منذ صبيحة السبت، فيما بدا أنها محاولة لإفشال الموكب الذي تأمل المعارضة أن يكون حاسماً في رسم مسار جديد للحراك الذي انطلق منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2018.

ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من شهر فبراير الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعياً.