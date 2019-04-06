المسماري: دخلنا طرابلس لمحاربة الإرهابيين

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، أن "هدف الجيش الليبي تأمين العاصمة طرابلس وتجنب توسيع رقعة المعارك".

وعرض المسماري صورا لمطلوبين من تنظيمي القاعدة وداعش موجودين في العاصمة طرابلس.

وشدد المسماري على حرص الجيش الليبي على تجنب استخدام السلاح الثقيل في المعارك حفاظا على أرواح المدنيين.

#ليبيا⁩ — المسماري: مطلوبون من داعش والقاعدة نُقلوا من طرابلس إلى تركيا pic.twitter.com/xdWYbP5NNy — الحدث (@AlHadath) ٦ أبريل ٢٠١٩

وقال: "نعمل على حصر المعارك ضمن أضيق نطاق جغرافي ممكن"، موضحا أن "الجيش يقترب من إنجاز أهداف العملية العسكرية في طرابلس".

وعرض المسماري خلال الإيجاز اليومي خريطة مجريات العمليات العسكرية في طرابلس.

وأشار المسماري إلى رصد "تقدم أرتال من مصراتة صوب طرابلس" للعمل ضد قوات الجيش الليبي.

وهدد "باستهداف المطارات والطائرات الحربية التي تقلع من غرب ليبيا".

وأضاف المسماري: "نتجنب استخدام القوة الجوية حرصا على أمن ومصالح المواطنين الليبيين".

وتابع: "لم نزج حتى الساعة بقوتنا الجوية وفق تعليمات قائد الجيش الوطني الليبي".

وأفاد أن الغارات الجوية التي تعرض لها الجيش الليبي "لم تتسبب بأي خسائر"، ملمحا إلى "رصد طائرات حربية شنت غارات على مواقع للجيش الليبي جنوبي طرابلس".

وأعرب المتحدث العسكري عن ترحيبه بالموقف الروسي المتفهم لضرورة إنهاء تهديد الميليشيات والجماعات الإرهابية.

وقال إن طرابلس تحولت إلى عاصمة للإرهابيين حاليا ولم تعد عاصمة لكل الليبيين.

وعرض المسماري صورة إرهابي من البوسنة والهرسك وصل من سوريا إلى طرابلس.

وبث المتحدث عشرات الصور لإرهابيين من القاعدة مطلوبين وموجودين حاليا في طرابلس.