مسؤولون يطالبون أوروبا بإدراج الحرس الثوري إرهابياً

طالب مسؤولون بالخارجية الأميركية دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوة مماثلة للخطوة الأميركية، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأوضح المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، ومسؤول مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية، ناثان سيلز، أن هناك توافقاً كبيراً بين الرؤيتين الأميركية والأوروبية حول مخاطر التهديدات الإيرانية، وأن النظام الإيراني استخدم الحرس الثوري الإيراني في تهديد أمن منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه شدد سيلز على أن الشركات الأوروبية ستواجه بمسؤولية قانونية إذا دخلت في أي تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني.