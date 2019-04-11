أبرز مراحل تطورات الأحداث في السودان!

في 13 ديسمبر 2018 انطلقت دعوات للتظاهر بسبب الصعوبات الاقتصادية والمالية وغلاء الأسعار.

في 19 ديسمبر عام 2018 عمّت الاحتجاجات مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبرة بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كلّ المستويات.

ويوم 20 ديسمبر 2018 استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل 8 متظاهرين في مدينة القضارف شرق البلاد.

اتسع نطاق الاحتجاجات، ووصل إلى العاصمة الخرطوم، هتف المحتجون حينها ضد النظام.

22 ديسمبر 2018 أعلن زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، أن 22 شخصا قتلوا وأصيب آخرون خلال التظاهرات التي هزت عددا من مدن السودان.

23 ديسمبر 2018 خرج مئات الأشخاص في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان في مسيرات احتجاجية ضد الغلاء والشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وأغلقت المحال التجارية أبوابها في سوق المدينة وسط حالة من التوتر، استمر خروج المظاهرات ليلا في شوارع المدن السودانية.

10 يناير 2019 أفادت منظمة العفو الدولية بسقوط أكثر من 40 قتيلا منذ بداية الاحتجاجات.

في 14 فبراير 2019 وزير الإعلام بالإنابة مأمون حسن، هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمي التظاهرات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير، واتهمهم بتعريض أمن البلاد للخطر.

23 فبراير 2019 البشير يعلن حالة الطوارئ ويحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وتجمع المهنيين يتمسك برحيله.

24 فبراير 2019 البشير يعين عوض بن عوف نائبا أولا ووزيرا للدفاع ومحمد طاهر إيلا رئيسا للوزراء.

26 فبراير 2019 أجرى البشير تعديلات في قيادة الجيش السوداني، عين بموجبها الفريق عصام الدين مبارك وزير دولة للدفاع.

27 فبراير 2019 "تجمع المهنيين" يدعو للخروج في مواكب حاشدة بكل أنحاء السودان للمطالبة برحيل النظام

1 مارس 2019.. مظاهرات بالآلاف جابت شوارع الخرطوم وأم درمان في أكبر حشد تحديا للطوارئ.

11 مارس 2019، مظاهرات ضخمة في أم درمان، الأجهزة الأمنية تستخدم القوة المفرطة وتعتقل العشرات، والطوارئ تحاكمهم بالسجن.

12 مارس 2019.. البرلمان يجيز حالة الطوارئ لـ 6 أشهر، ومحاكمة قيادات من حزب الأمة القومي بالسجن والغرامة.

15 مارس 2019.. مقتل 6 أشخاص بالرصاص وجرح 4 آخرين في دارفور.

18 مارس 2018 الآلاف يتظاهرون بالخرطوم وأم درمان في موكب الخريجين والعاطلين للتنحي الفوري لنظام البشير.

19 مارس 2019.. مظاهرات لشهداء الحركة الطلابية بالخرطوم، مقتل امرأة عمرها 95 عاما نتيجة لإطلاق الغاز على المتظاهرين.

21 مارس 2019.. مظاهرات بالعاصمة والولايات لمواكب العدالة من أجل الشهداء والمعتقلين والنازحين واللاجئين.

22 مارس 2019 .. الآلاف يتظاهرون في مواكب العدالة والأمهات في أحياء العاصمة والأبيض وسنار وكسلا والجزيرة والشمالية واعتقال العشرات.

6 أبريل 2019.. مئات الآلاف يتظاهرون تخليدًا لذكرى انتفاضة 6 أبريل التي أطاحت بحكم الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، متوجهين نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ومقر إقامة البشير.

8 أبريل 2019.. اجتماع مفاجئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني برئاسة البشير.. تدابير أمنية جديدة.

9 أبريل 2019.. قيادة أركان الجيش السوداني تؤكد تمسكها بالبشير قائداً أعلى للقوات المسلحة، حشود شعبية غير مسبوقة في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش ومشاركة فنانين ورياضيين وصحافيين كبار.

10 أبريل 2019.. قوات الشرطة توجه عناصرها بعدم التعرض للمواطنين والتجمعات السلمية.

10 أبريل عشرات القتلى بينهم عناصر من الجيش خلال من اعتصام السودانيين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم.

11 أبريل.. وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، يؤكد في بيان أن اللجنة الأمنية العليا قررت اقتلاع النظام، واعتقال رأسه، والتحفظ عليه وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة سنتين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.