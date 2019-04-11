مريم الصادق المهدي: خوف حقيقي من صراعات داخل الجيش

قالت القيادية في حزب الأمة المعارض السوداني، مريم الصادق المهدي عن وجود تخوف حقيقي من مخرجات الاجتماع الدائر داخل أروقة الجيش، موضحة وجود صراعات بين القيادات الداخلية.

وأضافت مريم: "هناك تخوف حقيقي، من المتوقع صدور بيان الجيش حسب إعلانات التلفزيون منذ الساعة الخامسة صباحاً، ومرت أكثر من 7 ساعات ولم يصدر البيان، نسمع عن صراعات تدور داخل الجيش، سمعنا أصوات رصاص قيل إن هناك مقاومة من كتائب الظل، لا نعلم إن كان هناك توجه حقيقي لتلبية مطلب الشعب".

كما رفضت نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض، مريم الصادق المهدي، الخميس أي محاولة في السودان لإعادة إنتاج النظام القديم.

وأكدت في اتصال مع "الحدث"، أن "حزب الأمة يطالب بسلطة مدنية في السودان عبر انتقال سلمي".

وتابعت "نطالب بتسليم السلطة في السودان إلى حكومة انتقالية مدنية".