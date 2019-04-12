الاتحاد الأوروبي يسحب بعثته الأمنية من طرابلس إلى تونس

سحب الاتحاد الأوروبي الأربعاء من العاصمة الليبية طرابلس أفراد بعثته الأمنية من طرابلس إلى تونس بسبب اشتداد القصف في المدينة التي تتعرض لهجوم من قوات الجيش الليبي.

وأوضح مصدر لمراسل "العربية والحدث" أن أعضاء بعثة المساعدة التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل إدارة مندمجة للحدود في ليبيا، غادروا "مؤقتا" طرابلس للعودة إلى تونس حيث مقر البعثة.

وشمل الإجلاء نحو عشرين شخصا. من جانبها قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد يعبر عن "انشغاله للتطورات المقلقة جدا في ليبيا". وجددت دعوتها لأطراف النزاع من أجل وقف فوري لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية.