بعد الاعتصام الليلي.. آليات عسكرية تجوب شوارع الخرطوم

استفاق السودانيون، صباح الجمعة، على آليات عسكرية تجوب شوارع الخرطوم، حيث سيّر الجيش دوريات في الأحياء الرئيسية للعاصمة.

كما نزل المواطنون إلى الشوارع بعد ليلة من الاعتصامات كسروا فيها حظر التجول الذي فرض لمدة شهر من العاشرة ليلاً حتى الرابعة فجراً.

فعلى الرغم من قرار السلطات السودانية حظر التجول في البلاد، واصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ليل الخميس، مرددين أغاني وهتافات تطالب بالعدالة والحرية.

كان الجيش السوداني حذر مساء الخميس المواطنين من "المخاطر التي قد تترتّب على عدم الالتزام بحظر التجول".

وقال الجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سونا" إنّه "على المواطنين الالتزام بذلك (حظر التجوّل) للمحافظة على سلامتهم ونظراً للمخاطر التي قد تترتّب على عدم الالتزام بحظر التجول بالتوقيتات المعلنة".