عقيلة صالح: العمل العسكري بطرابلس مستمر رغم المواقف الدولية

قال عقيلة صالح رئيس البرلمان إن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر ستواصل زحفها نحو العاصمة طرابلس رغم دعوات دولية لوقف العملية العسكرية.

هذا وأعلن الجيش الليبي أن بعض وحداته وصلت إلى الضواحي الشرقية والغربية من طرابلس وتبعد مسافة خمس عشرة 15 كيلومترا عن مركز العاصمة.

وفي غضون ذلك تحدثت مصادر تابعة لحكومة الوفاق عن اشتباكات عنيفة في مدينة العزيزية مع الجيش الوطني.

وبلغ مسلسل الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس أشده مع اتساع دائرة التوترات العسكرية والدولية، حيث اشتعلت ساحات القتال تحت آليات قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، والقوات الداعمة لرئيس حكومة والوفاق فايز السراج، بينما القصف المتبادل يتواصل من الطرفين.

وتشير تقديرات عسكرية إلى أن الجيش الليبي بقيادة حفتر يتقدم على الأرض ويزيد من نفوذه على الأراضي الغربية.