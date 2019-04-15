ألمانيا تعلن عجزها عن مراقبة جميع المتطرفين

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية الداخلية، توماس هالدنفانغ، أن بلاده عاجزة عن مراقبة جميع المتطرفين الموجودين في البلاد.

وحذر الوزير الألماني من أن تنظيم داعش قادر على تنفيذ اعتداء إرهابي في ألمانيا في أي وقت.

وأوضح هالدنفانغ في حوار صحافي أن عدد المتطرفين الخطرين الموجودين في ألمانيا ارتفع بنحو 300 متطرف في عام 2018، ليصل إلى 2240 شخصاً.

وأضاف أن السلطات تراقب فقط الخطيرين جدا منهم، حيث تحتاج مراقبة الفرد الواحد إلى 40 رجل أمن.

كما طالب بتغيير قوانين المراقبة، للسماح بمراقبة أطفال مقاتلي داعش العائدين من سوريا والعراق.