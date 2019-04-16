المجلس العسكري: لن نسلم البشير للجنايات الدولية

أكد المجلس العسكري في السودان أنه لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية.

من جهة أخرى، يستمر اعتصام آلاف السودانيين في مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، الثلاثاء، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب الرئيسيّة والتي من بينها محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم من النظام السابق.

وشدد تجمع المهنيين على سلمية الاعتصام، محذرا من محاولات التخريب المتعمدة ممن أسماهم بأعداء الثورة.

ودعا تجمع المهنيين إلى الخروج في مظاهرات الأربعاء للمهنيين باسم الموكب الأبيض من أمام مستشفى الخرطوم التعليمي وحتى قيادة القوات المسلحة.

مسيرة أطباء

وتطالب المسيرة التي سيتقدمها الأطباء بإطلاق سراح بقية المعتقلين خاصة من أبناء دارفور وجميع الضباط الذين انحازوا إلى الحراك.

وشكا عدد من الأهالي من اختفاء أبنائهم في ظروف غامضة داخل مقر الاعتصام فيما أكد ناشطون حقوقيون تكرار حادثة اختفاء بعض الشباب مشيرين إلى ورود أنباء توقيفهم أو اختطافهم من جهات غير معلومة.

وأمس الاثنين، جدد تجمع المهنيين السودانيين، دعوته إلى حل مؤسسات النظام السابق وطالب بإقالة رئيس القضاء ونوابه وإقالة النائب العام.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين كذلك المجلس العسكري للاستجابة لمطالب الشارع ولتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة.

هذا وأفادت موفدة "العربية" إلى الخرطوم، الاثنين، أن الجيش جدد مطالبة المتظاهرين بفض الاعتصام.

وناشد الجيش المتظاهرين بفتح الطرقات وإعادة الحياة إلى طبيعتها.