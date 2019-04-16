هذه هي أهم العوامل التي تميز كاتدرائية نوتردام

ميزت الكاتدرائية الأشهر في فرنسا وعلى مستوى العالم عدة عوامل، بينها الطراز المعماري وموقعها المميز في قلب العاصمة الفرنسية باريس، لتكون المعلم الأكثر جاذبية الذي يحرص السياح على زيارته.

موضوع يهمك تعهد أغنى رجل في فرنسا الملياردير برنار أرنو بإصلاح كاتدرائية نوتردام وإعادتها إلى وضعيتها الأولى، بعد الحريق الهائل... من هو "أرنو" الذي تعهد بـ200 مليون يورو لإصلاح نوتردام؟ الحدث

صممت الكاتدرائية على الطراز القوطي السائد آنذاك في القرن الثاني عشر، حيث استمر بناؤها 100 عام.

تشتهر نوتردام بالأشكال الهيكلية البارزة من الخارج والزجاج الملون من الداخل الذي يزين نوافذها والشكل المقوس الذي يأخذه السقف.

كما يعد موقع الكنيسة عاملاً مساعداً في شعبيتها من قبل المواطنين والزوار، فالكاتدرائية تطل على نهر السين وهو النهر الرئيسي في شمال فرنسا.

يتيح موقعها في وسط باريس الفرصة لزوارها في الحصول على لمحة مميزة للمدينة وللوصول إلى سطح الكاتدرائية يجب صعود 387 درجة.

استغرق إخماد الحريق المدمر 15 ساعة، شارك بالعمليات 400 عنصر، و18سيارة إطفاء، لكنه رغم ذلك أسفر عن التهام البرج التاريخي للكاتدرائية، ومن ثم سقوط السطح كله.