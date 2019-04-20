بلاغان ضد البشير.. غسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة

أفاد مصدر قضائي من السودان، السبت، أن النيابة العامة أصدرت بلاغين ضد الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهمة غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة.

يذكر أن موفدة الحدث في الخرطوم، كانت نقلت الأربعاء عن مصادر أمنية، أنه تم نقل البشير، إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم.

كما ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين من عائلة البشير، أنه نُقل إلى سجن كوبر في العاصمة السودانية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.

وأوضح المصدران من العائلة أنه كان محتجزاً تحت الحراسة المشددة، منذ أن عزله الجيش يوم الخميس الماضي في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضاً وزارة الدفاع.

يذكر أن البشير حكم السودان على مدى 30 عاماً قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي، عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر.

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.