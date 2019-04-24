السودان.. واشنطن تؤيد "المطالب الشرعية" بحكومة مدنية

أكدت مسؤولة في الخارجية الأميركية أن واشنطن تدعم "المطلب الشرعي" الذي يطالب به السودانيون وهو تشكيل حكومة يقودها مدني.

في حين يرفض القادة العسكريون في الخرطوم حتى الآن نقلا فوريا للسلطة.

وأوضحت المسؤولة المكلفة بشؤون إفريقيا في الخارجية الأميركية ماكيلا جيمس والتي تزور الخرطوم، أن الزيارة تأتي لتشجيع السودانيين على العمل معا للدفع نحو نقل السلطة إلى جهة مدنية في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن الشعب السوداني عبّر بشكل واضح عما يريده. وأكدت أنهم يدعمون الشعب السوداني على هذا المستوى.

إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان أن الرؤى المشتركة المقدمة من مختلف الأطراف السودانية تنص على تحديد "فترة انتقالية ستكون متوسطة لمدة سنتين"، مضيفا أنها ستتميز بـ"مجلس عسكري مختلط بأكثر من رؤية".