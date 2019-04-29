البغدادي يظهر بفيديو حياً بلحية محناة: المعركة انتهت

ظهر زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، الاثنين، للمرة الأولى منذ خمس سنوات في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق "تليغرام".

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، يظهر البغدادي مفترشاً الأرض بجانب آخرين أخفيت وجوههم لمدة 18 دقيقة، كما يظهر زعيم التنظيم بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعاً منديلاً أسود على رأسه.

وذكر نص مكتوب في بداية التسجيل أنه مسجل في وقت سابق من أبريل/ نيسان. ولم يتسنَّ التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل.

موضوع يهمك قال مصدر استخباراتي عراقي، السبت، أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي يخطط لدخول العراق، بحسب ما نقل عنه موقع "روسيا... مصدر استخباراتي: البغدادي "يخطط لدخول" العراق العراق

والبغدادي يقول في بداية الفيديو إن "معركة الباغوز انتهت"، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر.

وأكد زعيم داعش أن تفجيرات عيد الفصح في سريلانكا جاءت انتقاماً لخسائر داعش في الباغوز السورية.

وقال البغدادي إن مقاتلي داعش نفذوا 92 عملية في ثماني دول "ثأراً لإخوانهم في الشام".

وكانت المرة الأخيرة التي ظهر فيها البغدادي في عام 2014، بعد أن تمكن تنظيم داعش آنذاك من السيطرة على مناطق شاسعة في العراق وسوريا.

وألقى البغدادي - وقتها - خطبة في المسجد النوري في الموصل أعلن خلالها خلافته المزعومة التي اختفت بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية آخر جيب للتنظيم في الباغوز السورية.

كما تمكنت القوات العراقية في ديسمبر 2017، من دحر التنظيم الإرهابي بشكل تام في البلاد.

وترصد واشنطن مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى البغدادي.

وتضاربت التقارير بشأن ما إذا كان البغدادي، وهو عراقي الجنسية، لا يزال حيا. لكن مصادر أمنية اعتقدت أنه يختبئ في منطقة نائية بالعراق أو سوريا.