الصادق المهدي: الجيش حمى السودانيين من المشروع الدموي

قال رئيس حزب الأمة السوداني، صادق المهدي، في مقابلة مع الحدث، إنّ المجلس العسكري يُحمَد له حمايته للاعتصام مما وصفه بـ "المشروع الدموي"، مشيراً إلى أنّ المجلس العسكري الانتقالي سيحقق وعوده بتسليم السلطة للشعب.

وأضاف المهدي قائلا: "كراهية الشعب للديكتاتورية" ضمان تحقيق المجلس العسكري لوعوده.

واعتبر الصادق المهدي في لقائه مع الحدث أنّ تأخر عملية المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية مرده أنها بدأت بشكل خاطئ، موضحاً أنها انطلقت بمناقشة تكوينات المجالس بدلاً من الاتفاق أولاً على صلاحياتها.

وشدد المهدي على أن هيكل المرحلة الانتقالية ينبغي أن يتكون من سلطات سيادية وتشريعية وتنفيذية وقضائية، منوهاً إلى أنه بعد الاتفاق على الصلاحيات تأتي مرحلة مناقشة "التكوينات".