كوريا الشمالية تعتبر احتجاز سفينتها خرقا للقمة

قالت كوريا الشمالية، الثلاثاء، إن احتجاز الولايات المتحدة سفينة شحن تابعة لها عمل غير قانوني ينتهك روح اتفاق في القمة التي جمعت بين زعيمي البلدين دونالد ترمب وكيم جونغ أون في 12 يونيو/حزيران في سنغافورة.

وذكرت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان أنها ترفض قرارات مجلس الأمن الدولي ضدها، والتي احتجت الولايات المتحدة بها في احتجاز السفينة، وتعتبرها انتهاكا لسيادتها.

موضوع يهمك أعلن متحدث باسم الحكومة اليابانية، الجمعة، أن أحدث تجربة صاروخية نفذتها كوريا الشمالية تنتهك قرارات الأمم المتحدة التي... اليابان: تجربة كوريا الشمالية تنتهك القرارات الأممية الحدث

وكانت وزارة العدل الأميركية قالت الأسبوع الماضي إنها احتجزت سفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية اتهمتها بشحن الفحم بشكل غير قانوني في انتهاك للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بعد أن احتجزتها إندونيسيا في البداية.

توتر بين الدولتين

وأعلنت وزارة العدل الأميركية حينها مصادرة السفينة "وايز أونست" التي احتجزتها إندونيسيا الشهر الماضي وكان على متنها أكثر من 20 بحارا.

وقال مسؤولون أميركيون إن الدفع للصيانة ومعدات السفينة تم بالدولار الأميركي من خلال بنوك أميركية.

وأعلن عن ذلك في وقت توتر بين الدولتين.

وجاء ذلك بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية ما يشتبه بأنهما صاروخان قصيرا المدى في ثاني إطلاق للأسلحة خلال 5 أيام.

ويمكن أن يعتبر الإطلاق علامة على أن محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة في خطر.