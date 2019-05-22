بيان روسي.. القضاء على مسلحين كانا يخططان لعمل إرهابي

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب القضاء على مسلحَيْن في منطقة فلاديمير شرق موسكو، كانا يخططان للقيام بعمل إرهابي.

وأوضح بيان اللجنة أن قوات الأمن عثرت على أسلحة وذخائر وحزام ناسف في مكان الاشتباك، بمدينة كولتشوجينو، مشيراً إلى أن العنصرين اللذين تمت تصفيتهما هما من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية في الخارج، وبناء على تعليماتها كانا يعدّان للقيام بعمل إرهابي في أماكن مكتظة بالسكان.

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وقالت لجنة مكافحة الإرهاب في بيانها إن "العنصريْن اللذين تمت تصفيتهما من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية في الخارج، وبناء على تعليماتها كانا يعدان للقيام بعمل إرهابي بأماكن مكتظة بالسكان".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة فرض نظام عملياتي "لمكافحة الإرهاب" على خلفية محاصرتها منزلاً في مدينة كولتشوجينو بمنطقة فلاديمير يختبئ فيه مسلحون.