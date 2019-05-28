إضراب في السودان.. على وقع انقسام المعارضة

وسط انقسام المعارضة، بدأت قوى الحرية والتغيير الإضراب العام اليوم الثلاثاء، في حين رفضه حزب الأمة القومي.

ووصف القيادي في حزب الأمة السوداني صديق الصادق المهدي في اتصال مع الحدث مساء الاثنين الاعتصامات التي يقوم بها الشارع السوداني بالعظيمة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن التصعيد ليس مرغوبا حاليا في الوقت الذي يتم فيه إيجاد ارضية مشتركة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وكان القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير مدني عباس، أعلن فجرا، أمام المعتصمين في مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم بدء الإضراب في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.

لكنه شدد في الوقت عينه على أنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة العصيان المدني، مضيفاً: "لم نعلن تعليق المفاوضات مع المجلس العسكري أو توقفها نهائياً".

إلى ذلك، أكد تمسكهم بمجلس سيادة مكون من الأغلبية المدنية، قائلاً إن الثورة السودانية لديها مطالب لن تحيد عنها، متمثلة في عودة السلطة للمدنيين.

وفجر الثلاثاء، أعلن تجمع المهنيين السودانيين عبر حسابه على تويتر بدء إضراب الطيارين عن العمل، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير.

كما أعلن أن بعض موظفي البنك المركزي التزموا الإضراب، دون أن نتمكن من التأكد.