روحاني: العقوبات الأميركية على إيران ستفشل

في رد على العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، على المرشد الإيراني علي خامنئي، وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني العقوبات على خامنئي بغير المجدية، لأنه لا يملك أرصدة في الخارج، مؤكدا أن العقوبات الجديدة تثبت كذب واشنطن بشأن رغبتها في الحوار مع طهران، على حد تعبيره.

واعتبر روحاني أن هذه العقوبات تنم عن يأس الولايات المتحدة، لافتا إلى ما سماه انتهاك واشنطن للاتفاق النووي.

وجدد قوله بأن إيران تتحلى بالصبر الاستراتيجي لكنها لا تخشى شيئا.

هذا وشدد الرئيس الإيراني على "فشل العقوبات الأميركية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أكد على تويتر، أن العقوبات التي تستهدف خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف تغلق مسار الدبلوماسية بشكل نهائي مع إدارة ترمب.