هوك لـ"الحدث": إرهاب نظام إيران امتد من لبنان لليمن

قال مبعوث الرئيس دونالد ترمب بشأن الملف الإيراني براين هوك، الأربعاء، إن النظام الإيراني صدّر العنف والإرهاب في المنطقة، مشيراً إلى أن "إرهاب النظام الإيراني امتد من لبنان إلى اليمن".

وقال هوك في حديث مع قناة "الحدث" إن "انسحابنا من الاتفاق النووي كان ضروريا لمواجهة الأنشطة الإيرانية".

ووصف هوك النظام الإيراني بأنه "مافيا دينية فاسدة".

موضوع يهمك نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله اليوم الأربعاء، بأن إيران ستسرّع... طهران ستسرّع تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء مهلة الخميس الحدث

وتطرق هوك للعقوبات الأميركية على طهران، مشدداً: "حرمنا النظام الإيراني من 50 مليار دولار بفضل العقوبات".

هوك قال إن "حزب الله وحماس وأذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الأزمات"، مؤكداً أن "تحديد مستقبل إيران السياسي يخص الشعب الإيراني".

وقال هوك إن "معدل دخل مقاتل حزب الله أعلى من دخل الجندي الإيراني"، مشيراً إلى أن 70% من ميزانية حزب الله يمولها النظام الإيراني.