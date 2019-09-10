حمدوك للحدث: 10 أولويات للحكومة أولها وقف الحرب

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في مقابلة مع "الحدث" إن للحكومة 10 أولويات أولها وقف الحرب وتحقيق السلام، وتابع "لدينا كمية من التحديات والشعب قادر على تخطيها".

وفي بداية المقابلة، قدم رئيس وزراء السودان الشكر للحدث على تغطيتها لأحداث الثورة السودانية. وأكد أن تحالف قوى الحرية والتغيير قاد الثورة بحنكة.

ولفت إلى أن أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها ناقش لائحة عملها وأولويات الفترة الانتقالية.

وكشف رئيس الوزراء السوداني عن أن أول زيارة له ستكون إلى جوبا ولقاء أعضاء الجبهة الثورية.

وأضاف حمدوك أنه لا يوجد أي سقف لدفع فاتورة واستحقاق السلام مع الحركات المسلحة، مؤكدا أن السلام هو الطريق لأي حل آخر في السودان.

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واستطرد "لا أرى أي شائبة بالتفاوض مع الحركات المسلحة"، واعتبر أن الحركات المسلحة تعبير لتطلعات بعض المناطق التي انطلقت منها.

ووعد رئيس الوزراء السوداني بالعمل على خلق سودان جديد مفتوح للاستثمار.

وأعرب حمدوك عن أمله في نجاح "البرنامج الإسعافي" في معالجة الأزمات الاقتصادية، مشيرا إلى أن "السودان يعيش مناخا جديدا سيوصلنا إلى مكامن الخلل".

وقال رئيس الوزراء السوداني إن "معركة محاربة الفساد لن تكون سهلة ولكن سنخوضها"، وتابع "القضاء سيلاحق الفاسدين مدنيا أو جنائيا".