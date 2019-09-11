موسكو عن خطط نتنياهو: تزيد التوتر بشكل حاد

حذرت روسيا الأربعاء من أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نيته ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن يؤدي إلى تزايد التوتر.

وعبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن الخطة الإسرائيلية وقالت إن تنفيذها يمكن أن يؤدي إلى "تزايد التوتر بشكل حاد في المنطقة ويقوض آمال التوصل إلى خطة سلام بين إسرائيل والعرب".

وأشارت موسكو إلى أن هذا الوعد الذي يأتي قبل الانتخابات أثار "ردود فعل سلبية للغاية" من الدول العربية، وجددت دعوتها لإجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي إطار مساعيه لإعادة انتخابه في اقتراع 17 أيلول/سبتمبر، أطلق نتنياهو وعده الذي أثار تنديدات من الفلسطينيين والدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

والخميس يعتزم نتنياهو التوجه إلى منتجع سوتشي الروسي لإجراء محادثات مع بوتين في إطار حملته لمواصلة قيادته البلاد.

وأفاد مكتب نتنياهو الأربعاء بأن "الزعيمين سيناقشان قضايا إقليمية بينها الوضع في سوريا مع التركيز على توثيق آليات التنسيق العسكري".

ويتوقع أن يلتقي نتنياهو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وكان نتنياهو التقى بوتين في موسكو قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية في 9 نيسان/ابريل.