ميليشيا الحوثي تحتجز شحنة أدوية لـ"أطباء بلا حدود"

احتجزت ميليشيا الحوثي الانقلابية شحنة جديدة من الأدوية، خاصة بمنظمة "أطباء بلا حدود" في مطار صنعاء الدولي.

وكشفت مواقع إخبارية يمنية، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي تحتجز شحنة جديدة من الأدوية التي وصلت عبر طيران الأمم المتحدة منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت عن مصادر في مطار صنعاء الدولي أن الحوثيين طلبوا منهم إعادة بعض الأصناف بحجة أن الوضع الصحي باليمن لا يحتاجها في الوقت الذي يفتقر السوق لهذه الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض المزمنة.

موضوع يهمك قال تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان إن حصار الحوثيين المستمر لمدينة تعز يعد "عقاباً... "الخبراء الدوليون": حصار الحوثي لتعز ينتهك القوانين الدولية اليمن

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي تمارس ضغوطات كبيرة على المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الصحي لإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الطبية لجرحاها من المقاتلين، مهددةً بعرقلة عمل المنظمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولم يصدر أي تعليق من المنظمة الدولية حتى اللحظة حول هذا الموضوع.

وكانت ميليشيات الحوثي منعت، الاثنين، دخول ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد إلى البلاد، وأمرت طائرته بالإقلاع من العاصمة صنعاء بعد وقت قصير من هبوطها، في تصرف وصفته الحكومة الشرعية بـ"الأرعن"، واعتبرته تأكيداً على مضي الحوثيين في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمهم الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتهم.

وجاء هذا التطور، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، بعد تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في الحرب الأهلية اليمنية، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.