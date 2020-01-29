هنا التفاصيل.. إلى أين وصل كورونا عالمياً

تسابق دول العالم الزمن لتطويق فيروس كورونا القاتل، والآخذ في التفشي بعد تسجيل 25 حالة وفاة و1459 إصابة جديدة في الصين، حسب ما أعلنت السلطات الصحية اليوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي الوفيات 131 حالة، والإصابات 5974، في وقت يتوقع فيه باحثون أن الإصابات تتجاوز الأرقام المعلنة بشكل كبير، مع استمرار تفشي الفيروس واتساع رقعة انتشاره في 4 قارات بوتيرة متسارعة.

ويصف علماء أوبئة الفيروس المستجد الذي يسبب التهاباً رئوياً حاداً بأنه أكثر خداعاً بالمقارنة مع "السارس"، في حين لا تزال الكثير من التفاصيل المتعلقة به مجهولة وخصوصاً آليات انتقاله من شخص لآخر.

موضوع يهمك في الوقت الذي يستنفر فيه العالم، خوفاً من الفيروس المستجد الذي ضرب حوالي 6000 شخص في الصين، بحسب حصيلة جديدة أعلنت عنها... لقاح مضاد لكورونا.. بكين تسلم موسكو الشفرة الوراثية الحدث

الدول التي طالها الفيروس المخادع

وفيما يلي قائمة محدثة بالدول التي أعلنت تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الأربعاء:

- الصين، التي أصيب فيها أكثر من خمسة آلاف شخص توفي منهم 131 معظمهم في ووهان ومحيطها. بينما سجلت وفيات وإصابات في مناطق أخرى منها بكين، وهونغ كونغ وماكاو.

- فرنسا، وشهدت 4 إصابات مؤكدة في بوردو وباريس.

- ألمانيا، حيث أعلنت مقاطعة بافاريا إصابة شخص بعدوى من شخص آخر يقيم فيها.

- اليابان، التي أكدت السلطات الصحية اليابانية تسجيل 6 إصابات فيها حتى الآن.

- أستراليا، وتم فيها تأكيد خمس إصابات لأشخاص قادمين من ووهان.

- الولايات المتحدة، بواقع خمس إصابات لأشخاص زاروا ووهان أخيراً.

- كندا، التي اشتبهت بإصابة رجل في تورونتو كان عائداً من ووهان.

- ماليزيا، وفيها سجلت 4 حالات لصينيين من ووهان يقضون إجازة فيها.

- نيبال، التي أعلنت عن إصابة رجل تلقى العلاج وخرج من المستشفى.

- سنغافورة، وتأكدت فيها حتى الآن إصابة سبعة أشخاص قادمين من ووهان.

- كوريا الجنوبية، التي كشفت عن أربع حالات مؤخراً.

- تايوان، التي سُجلت فيها خمس إصابات حتى الآن.

- تايلاند، حيث تأكدت فيها ثماني إصابات حتى الآن.

- فيتنام، التي أعلنت السلطات الصحية فيها إصابتين.

- كمبوديا، وشهدت تسجيل أول إصابة وتلقت العلاج.

- الإمارات، حيث أعلنت إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة قادمين من ووهان.