بايدن يهين ناخباً.. وفيديو يحرجه!

على الرغم من تحقيق نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن انتصاراً في انتخابات الديمقراطيين التمهيدية في 3 ولايات، الثلاثاء، إلا أن البعض ما زال يشكك في الصحة الذهنية لبايدن الذي يعتبر المرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الأميركية 2020، والمنافس لدونالد ترمب، بعد انتشار فيديو جديد له أثار انتقادات عدة بين الأميركيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

Asked about him swearing at this voter, Biden pivots and says he is “surprised” Sanders is in alignment with the Trump campaign on bashing him: pic.twitter.com/9zetQZzO2m — Bo Erickson CBS (@BoKnowsNews) March 10, 2020

وفي التفاصيل، انتشر فيديو لبايدن، الأربعاء، على "تويتر"، يظهر رده عندما سأله صحافيون عن إهانته أحد الناخبين في ديترويت، إذ أجاب المرشح الرئاسي بإجابة لا علاقة لها بالسؤال على الإطلاق، متهماً السيناتور بيرني ساندرز بالاصطفاف مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضده.

"لم يكن الأول"

إلا أن ذلك الفيديو لم يكن الأول لبايدن، فقبل نحو أسبوع أظهرت مشاهد أخرى نائب الرئيس الأميركي السابق وهو يخاطب الحشود المؤيدة له في كاليفورنيا، خالطاً بين زوجته وأخته، إذ أمسك بيد زوجته متحدثاً على أنها "أخته الصغيرة فاليري"، فيما أمسك يد أخته على أنها زوجته، لكنه سرعان ما تدارك الأمر، قائلاً إنهما تبادلا الأمكنة. وصحح عيارته قائلاً: "هذه زوجتي وهذه أختي إذا"، وسط ضحكات المؤيدين له.

وكان الرئيس الأميركي سخر من بايدن عندما قال في هفوة سابقة إن نصف بلدنا قُتل في أعمال عنف بالأسلحة النارية. وقال ترمب: "هل رأيتم ما قاله جو بايدن، قتل 150 مليون شخص بالبنادق في بلدنا. 150 مليونا؟ هذا يعني 50 في المئة من بلدنا. هذه قصة كبيرة".

اللافت أن بايدن مدّ يده إلى منافسه بيرني ساندرز، الثلاثاء، رغم أنه اتهمه بالاصطفاف مع ترمب ضده، إذ قال بايدن إن باستطاعتهما معا العمل لإنزال الهزيمة بالرئيس ترمب في انتخابات تشرين الأول/نوفمبر.

وفي كلمة له بعد فوزه بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي جرت الثلاثاء، اعتبر بايدن أنه وساندرز يتشاطران "هدفاً مشتركاً". وقال "أود أن أشكر ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب". وأضاف: "معاً سوف نهزم دونالد ترمب وسنوحد هذه الأمة".

وتابع بايدن كلامه أمام مؤيديه المحتفلين في فيلادلفيا وزوجته جيل إلى جانبه، قائلاً: "الليلة نحن أقرب خطوة من إعادة الاحترام والكرامة والشرف إلى البيت الأبيض. هذا هو هدفنا النهائي".