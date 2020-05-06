تغريدة غريبة لحمد بن جاسم.. وسط أنباء عن خلافات ومحاولة انقلاب

منذ صباح أمس لم تتوقف تقارير وأخبار عن حوادث أمنية في قطر ومحاولة انقلاب. وبحسب ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، سُمع إطلاق نار كثيف في العاصمة الدوحة، وكذلك في الوكرة. كما تم رصد حركة جوية مكثفة في سماء قطر.

وتقول تقارير خارجية إن كل هذه الأحداث جزء من محاولة تمرد ضد سلطة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالده، الذي لا يزال يقوم بإدارة مقاليد الحكم رغم تنحيه الشكلي.

موضوع يهمك تتجه "الخطوط الجوية القطرية" على ما يبدو إلى خفض أعداد موظفيها و"صرف عدد كبير" منهم، بحسب ما كشفت مذكرة داخلية اطلعت... مذكرة داخلية تكشف.. الخطوط القطرية تتجه لصرف موظفين الحدث

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة كلكاليست الإسرائيلية أن الشخص الذي يقف وراء محاولة الانقلاب هو الشيخ حمد بن جاسم، الذي تم عزله عام 2013 من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية.

كما اعتبرت أن أي قلاقل في الدوحة ستؤثر على تأهل قطر لكأس العالم 2022 وتدفق الأموال على حركة حماس في قطاع غزة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار المشروط بالمساعدة القطرية.

تغريدة غريبة لحمد بن جاسم

يأتي هذا في حين كتب الشيخ حمد بن جاسم الذي يلاحق حالياً بتهم الفساد، أمس تغريدة تؤكد الأخبار عن وجود خلاف ما مع الدوحة، وقد تزامنت تلك التغريدة مع الحديث عن إطلاق النار في الدوحة.

وكان الشيخ حمد قد أكد على حسابه على تويتر، أنه لن يرد على أي مهاترات، في إشارة إلى مسألة تحديه للقيادة القطرية. وقال: "لست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم"، في إشارة إلى اعتماد الدوحة على تركيا ومرتزقة مثل عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، عزمي بشارة.

كما أضاف متهماً أتباع تميم بـ"تلفيق الأكاذيب للغير": إذا أراد أحد أن يشتكي عليّ فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة" ولم يوضح من هي مرجعيته.

يذكر أن الشيخ حمد يعيش حالياً في المنفى الأوروبي.