العفو الدولية تنتقد قطر على تطبيق كورونا لتعقب مليون شخص

قالت منظمة العفو الدولية إنها كشفت عن ثغرات أمنية خطيرة في تطبيق تتبع الإصابات الإلزامي في قطر، يقوم بتنبيه للحكومة التي تطرح تطبيقات كوفيد – 19.

ووصفت التطبيق بأنه رديء حيث اكتشفت من خلال فحص أجراه المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية على التطبيق المخصص لتتبع الإصابات في قطر. وقال إنه يمكن الوصول إلى معلومات شخصية حساسة للغاية، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية الوطنية والحالة الصحية وبيانات الموقع لأكثر من مليون مستخدم.

وقالت المنظمة إنها نبهت السلطات القطرية إلى سوء التصميم والثغرة بعد وقت قصير من اكتشافها يوم الخميس.

وقال كلاوديو غورنييري، رئيس المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية: "بينما سارعت السلطات القطرية إلى حل هذه المشكلة، فقد كان ضعفًا أمنيًا كبيرًا وخللًا أساسيًا في تطبيق تتبع الإصابات في قطر يمكن للمهاجمين استغلاله بسهولة، إلا أن هذه الثغرة كانت مقلقةً بشكل خاص بالنظر إلى أن استخدام تطبيق احتراز كان قد أصبح إلزامياً يوم الجمعة الماضي".

وأضاف: "يجب أن يكون هذا الحادث بمثابة تحذير للحكومات التي تسرع في إطلاق تطبيقات تعقب الفيروس، والتي غالبًا ما تكون سيئة التصميم وتفتقر إلى ضمانات الخصوصية. وإذا كان للتقنية أن تلعب دورًا فعالًا في معالجة الفيروس، فإن الناس بحاجة إلى الثقة في أن تطبيقات تتبع الإصابات تحمي خصوصيتهم وحقوق الإنسان الأخرى".

لقد تم تطوير التطبيق الضعيف من قبل وزارة الداخلية القطرية، والذي يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي وبلوتوث لتتبع حالات الإصابة بكوفيد – 19. ولا يزال التطبيق، مثل العديد من التطبيقات المقدمة، يمثل مشكلة كبيرة بسبب افتقاره إلى ضمانات الخصوصية. حيث لا يزال تحميل المعلومات الشخصية الحساسة إلى قاعدة بيانات مركزية ويمكن للسلطات تمكين تتبع الموقع الحالي للمستخدمين في أي وقت.

وفي يوم الجمعة الماضي، أصبح تنزيل التطبيق واستخدامه إلزاميًا، حيث تم تنزيله أكثر من مليون مرة من متجر غوغل بلاي وحده. وقد يواجه الأشخاص الذين لا يستخدمون التطبيق ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة قدرها 200 ألف ريال قطري (حوالي 55 ألف دولار أميركي).

وقال كلاوديو غورنييري: "يجب على السلطات القطرية إلغاء قرار الاستخدام الإلزامي للتطبيق" ومن النادر أن تنتقد منظمة العفو ممارسات قطر باستثناء قضية سوء معاملة العمالة في منشآت كاس العالم.