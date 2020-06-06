واشنطن تتهم بكين بالمتاجرة بأزمة فلويد

اتهمت الولايات المتحدة، الصين، السبت، باستغلال الاضطرابات الناجمة عن وفاة جورج فلويد أثناء توقيفه من قبل عناصر في الشرطة الأميركية، لتبرير حرمانها شعبها من حقوق الإنسان الأساسية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: "كما هو الحال مع كافة الديكتاتوريات عبر التاريخ، فإنّ الكذب متاح لأقصى درجة طالما أنّه يخدم مصلحة الحزب في السلطة".

وأضاف: "ينبغي ألا تخدع هذه البروباغندا المثيرة للضحك أي أحد".

وكررت الصين انتقاداتها للولايات المتحدة على خلفية قضية فلويد، لكن لم يتضح على أي من التصريحات الصينية كان بومبيو يعلق.

وكانت بكين تبدي استياءها إزاء الانتقادات الصادرة عن عواصم غربية، بالأخص واشنطن، حول طبيعة تعاملها مع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي هزت هونغ كونغ العام الماضي.

وبعدما اندلعت الاحتجاجات في الولايات المتحدة رفضاً للعنصرية ولتجاوزات الشرطة إثر وفاة جورج فلويد في 25 أيار/مايو، بدأ متحدثون باسم الحكومة الصينية ووسائل إعلام رسمية إطلاق انتقادات لاذعة ضد السلطات الأميركية.

وفي الأول من حزيران/يونيو، استغل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان التظاهرات الأميركية المناهضة للعنصرية ليتهم الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، وأكد أنّ العنصرية "مرض مزمن في المجتمع الأميركي".

وشدد على أنّ تعامل واشنطن مع وفاة فلويد على يد الشرطة "مثال واضح على معاييرها المزدوجة المعروفة عالميا".

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وتساءل: "لماذا تكرم الولايات المتحدة ما يسمى بالعناصر المطالبة باستقلال هونغ كونغ بوصفهم أبطالا وناشطين، فيما تصف الأشخاص الذين يتظاهرون احتجاجا على العنصرية بمثيري الشغب؟".

وفي بيانه السبت، أوضح بومبيو أنّ بكين أظهرت في الأيام الأخيرة "استهانتها المستمرة بالحقيقة وازدراءها للحقوق".

وتأتي تصريحات بومبيو وسط اشتداد حدة التوتر بين بلاده والصين عقب توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات حادة لبكين حول كيفية تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.