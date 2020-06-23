محكمة استئناف تثبت عقوبة شديدة بحق معارضة في تركيا

ثبتت محكمة استئناف تركية الثلاثاء عقوبة السجن الشديدة الصادرة بحق جنان كفتانجي أوغلو المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو قرار يمكن الطعن به أمام محكمة التمييز.

والعام الماضي حكم على جنان كفتانجي أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول، بالسجن تسع سنوات وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الدولة".

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وأعلن حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء لفرانس برس تثبيت محكمة استئناف لهذا الحكم وأن جنان كفتانجي أوغلو ستقدم طعنا أمام محكمة التمييز.

وبعد إدانتها، لم يتم إيداع المعارضة البالغة 48 عاماً السجن خلال فترة إجراءات الاستئناف.

وأعلن حزب الشعب أنه بما أنه يحق لها الطعن بالحكم، لا يتوقع سجنها في هذه المرحلة معتبرا أن قرارا نهائيا في الملف قد يصدر "خلال ستة أشهر إلى سنة".

وتحاكم المعارضة بسبب تغريدات نشرتها بين عامي 2012 و2017 على علاقة بتظاهرات ضخمة معارضة للحكومة في 2013 وانقلاب فاشل في 2016 واغتيال صحافي من أصل أرمني.

وطوال محاكمتها دانت المسؤولة "عملية سياسية" ترمي حسب قولها إلى معاقبتها لدورها في فوز المعارضة خلال الانتخابات البلدية في اسطنبول العام الماضي.

وقد ساهمت بشكل كبير في الدعاية الانتخابية لأكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب الفائز برئاسة بلدية إسطنبول. وكان إمام أوغلو هزم مرشح أردوغان مرتين بعد إلغاء الاقتراع الأول في ظروف مثيرة للجدل.

وفرضت جنان كفتانجي أوغلو نفسها كعنصر أساسي في استراتيجية انفتاح الحزب على اليسار وحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد الذي كان دعمه أساسيا في فوز إمام أغلو في اسطنبول.