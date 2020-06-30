بعد انتقاد متكرر.. أردوغان يغلق جامعة مرتبطة بحليف سابق

بعد أن واصل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو توجيه انتقادات قاسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمر الأخير بإغلاق جامعة خاصة في اسطنبول مرتبطة بخصمه السياسي

وجاء في مرسوم رئاسي وقعه الرئيس التركي الاثنين قبل نشره الثلاثاء أن "ترخيص جامعة سطنبول شهير للقيام بأي أنشطة سحب"، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

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من مؤسسيها

يشار إلى أن "جامعة اسطنبول شهير" تأسست عام 2008 ، وضمت لائحة مؤسسيها في حينه داود أوغلو. لكنها باتت موضع خلاف وجدل بعد أن غادر الأخير حزب أردوغان الحاكم في سبتمبر الفائت.

كما تعرضت أصولها في نهاية العام الماضي للتجميد حين حكمت محكمة ضدها في نزاع على مدفوعات مع بنك هالك.

إلى ذلك، سيطرت جامعة مرمرة في ديسمبر الماضي، على تلك الجامعة التي تملكها مؤسسة العلوم والفنون، قبل أن تسيطر الدولة بدورها على المؤسسة نفسها في يناير عبر تعيين مجلس أمناء لإدارتها.

انتقادات متكررة

أتى سحب الرخصة هذا، بعد تكرار داود أوغلو الذي أطلق في ديسمبر الفائت "حزب المستقبل"، انتقاداته لحليفه السابق.

وداود أوغلو أستاذ جامعي سابق وهو مهندس السياسة الخارجية تركية الأكثر وضوحا في الشرق الأوسط، وظل لوقت طويل أحد أقرب حلفاء إردوغان منذ توليه الحكم في 2003.

وشغل منصب وزير الخارجية في مرحلة حساسة في علاقات تركيا الخارجية. لكن الرئيس التركي أجبره على الاستقالة في مايو 2016 وسط خلافات بين الرجلين على ملفات عدة وخصوصا تعديل الدستور بهدف تعزيز سلطات رئيس الدولة.