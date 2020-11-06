حملة ترمب تواصل المعركة وترفض الاستسلام

أكدت حملة الرئيس الجمهوري المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترمب، الجمعة، أن "هذه الانتخابات لم تنته بعد"، بينما يبدو المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على بعد خطوة واحدة من البيت الأبيض بعد تقدمه على ترمب في ولاية بنسلفانيا الرئيسية.

وقال مات مورغان، أحد المسؤولين في فريق ترمب، في بيان، إن "هذه الانتخابات لم تنته بعد. التقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع ولايات".

وحتى الآن لم تعلن أي من وسائل الإعلام الأميركية الكبيرة فوز بايدن.

هذا ونقل موقع "فوكس نيوز"، الجمعة، عن مصادر أن "ترمب لا يعتزم الإقرار بالهزيمة حاليا".

وينصح بعض مستشاري ترمب، الأخير بالإقرار بالهزيمة، بينما يرى البعض الآخر أن عليه مواصلة المعركة للتأكد من أن جميع الأصوات صحيحة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن المرشح الديمقراطي بايدن، تقدّم، الجمعة، على الرئيس ترمب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين بينما لا يزال فرز الأصوات مستمراً. وأعلن مركز إديسون للأبحاث أن بايدن يتفوق بفارق 1097 صوتا في ولاية جورجيا مع استمرار فرز الأصوات، فيما يتقدم في بنسلفانيا بـ5600 صوت بعد فرز 98% من الأصوات، مما يعطي ترمب 49.3% من أصوات الولاية مقابل 49.4% لبايدن.

يُذكر أن ترمب فاز بجورجيا بخمس نقاط مئوية في انتخابات عام 2016. وتمتلك جورجيا 16 صوتاً في المجمع الانتخابي، فيما تمتلك بنسلفانيا 20 صوتاً انتخابياً.

موضوع يهمك أفادت وسائل إعلام أميركية أن المرشّح الديمقراطي، جو بايدن، تقدّم، الجمعة، على الرئيس دونالد ترمب في ولايتي بنسلفانيا... السباق الرئاسي يقترب من النهاية.. وبايدن يتقدم بجورجيا وبنسلفانيا الحدث

كما ذكرت الأنباء أن بايدن يوسع الفارق مع ترمب في نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز 84%، وبالتالي تميل الولاية لصالح بايدن. ويتوقع أن تكون نيفادا ولايةً حاسمة، إذ تكفيه أصواتُها للفوز بالرئاسة.

ونتيجة السباق الرئاسي الأميركي لم تحسم بشكل كامل حتى الآن في 4 ولايات أميركية، لتبقى النتيجة على الشكل التالي: 264 صوتاً في المجمّع الانتخابي لصالح المرشح الديمقراطي بايدن، أما منافسه الجمهوري، ترمب، فلديه حتى الآن 214 صوتاً، وتتبقى لبايدن 6 أصوات فقط لحسم فوزه بالرئاسة.