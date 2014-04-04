230 قاصراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في بيان لها عشية يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف غداً السبت، بأن عدد الأطفال الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي 2013 بلغ 5 أطفال.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى اليوم توفي طفلان برصاص الاحتلال، آخرهم الطفل يوسف الشوامرة، من قرية دير العسل بمحافظة الخليل، الذي قُتل وهو يحاول تأمين لقمة العيش.

وأشار البيان إلى أن حوالي 700 طفل، بين 12-17 سنة، يتعرضون سنوياً للاستجواب والاحتجاز والمحاكمة من جانب جيش وشرطة وأجهزة أمن الاحتلال.

وبلغ متوسط الأطفال المعتقلين خلال عام 2013 نحو 199 طفلاً دون سن الـ18 عاماً، حسب إحصائيات الحركة العالمية، في حين بلغ عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية شهر فبراير العام الجاري 230 طفلاً.

وأكد البيان أن الاحتلال لا يزال بأدواته المختلفة يصادر حقوق الأطفال في العيش بأمان من خلال هدم البيوت وإخطارات بالهدم، وممارسة سياسة التطهير العرقي للمجموعات البدوية بمختلف المناطق، بالإضافة إلى القدس المحتلة، والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية.

وعلى الصعيد الداخلي، أظهر بيان الحركة العالمية أن هناك 2451 طفلاً في خلاف مع القانون تم توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى نظارات الشرطة بمختلف محافظات الضفة الغربية، حسب إحصائيات الشرطة الفلسطينية بتاريخ 8 يناير الماضي، يضاف إلى هذا الرقم أربع طفلات.

وبحسب إحصائيات دائرة الإحصاء المركزية لعام 2012 فإن 20% من الأطفال ما بين (12-17 سنة) يتعرضون للعنف على مقاعد الدراسة، في حين أن 51% من الأطفال يتعرضون للعنف الأسري.

وبحسب الإحصائيات أيضاً فإن هناك 65 ألف عامل من الفئة العمرية 7 -14 سنة يعملون في الأرض الفلسطينية المحتلة وأكثر من 102 ألف طفل يعملون دون سن 18 سنة.