تركيا ستقيم منطقة عازلة على الحدود مع العراق وسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الجيش التركي يعتزم إقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع العراق وسوريا لمواجهة تهديد مقاتلي داعش، حسبما نقلت عنه الصحف الصادرة الثلاثاء.

وصرح أردوغان أمام الصحافيين الذين رافقوه خلال عودته مساء الاثنين من قطر حيث قام بزيارة رسمية إن "القوات المسلحة التركية تعمل (على خطط) سترفعها الينا وسنتخذ قرارا في حال اقتضى الامر ذلك".

وكانت تركيا العضو في الحلف الاطلسي أعلنت انها لن تشارك في العمليات العسكرية كما دعت اليها الولايات المتحدة ضد داعش، كما حظرت استخدام قاعدتها الجوية في انجرليك (جنوب) لشن مثل تلك الضربات.

وبررت أنقرة الاسبوع الماضي رفضها أمام وزير الخارجية الاميركي جون كيري بضرورة عدم تعريض أمن 49 من مواطنيها خطفهم التنظيم منذ حزيران/يونيو من القنصلية التركية في الموصل ولا يزال يحتجزهم.

وكان وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ أقر مؤخرا "اننا عاجزون عن التحرك بسبب مواطنينا المحتجزين في العراق".

وقال اردوغان امام الصحافيين المرافقين له الاثنين في قطر ان "الاتصالات" لا تزال جارية لاطلاق سراح الرهائن.

وأضاف أن "استخباراتنا تعمل منذ ثلاثة اشهر لتحقيق ذلك"، مضيفا أن بلاده ستقدم "كل الدعم الانساني" الضروري للائتلاف الذي يتم تشكيله للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية.