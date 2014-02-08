الوقف الجزئي للقطارات في مصر يشل حركة فقراء الصعيد

يتناول التحقيق الميداني الخاص بحلقة برنامج "الشارع المصري" التي تبث مساء اليوم السبت (21:00 بتوقيت القاهرة) على قناة "الحدث" موضوع المشاكل التي تواجه السكك الحديدية والقطارات في مصر.

فلأول مرة في تاريخ السكك الحديدية في مصر تم توقيف حركة القطارات لأكثر من 45 يوما، وذلك لدواعي أمنية بعد أحداث فض اعتصام رابعة.. وبعد عودة حركة القطارات للعمل في أكتوبر الماضي لم تعمل كل الخطوط حتى الآن بكامل طاقتها خاصة خط "القاهرة-أسوان".

وزاد هذا الأمر من معاناة أهالي الجنوب الذين تطول رحلة بعضهم عن ألف كيلومتر مما يضطرهم لدفع أكثر من 20 ضعف تذكرة القطار للسفر عبر الطرق البرية البديلة باستخدام الباصات أو سيارات الأجرة.

وسيرصد تحقيق "الشارع المصري" أبعاد الأزمة التي يعاني منها أكثر من 1.5 مليون مصري يستقلون القطارات يوميا، بعضهم لا يجد وسائل مواصلات بديلة بنفس الفعالية والكفاءة خاصة في مناطق الصعيد التي تعاني من ضعف شبكة الطرق البرية وازدحامها.

كما يتطرق التحقيق إلى مشاكل خدمة السكك الحديدية في مصر التي يزيد عمرها على 160 عاما حيث كانت مصر هي ثاني دولة في العالم تدخلها خدمة القطارات.

يذكر أن معظم الخطوط الحديدية المصرية يرجع انشاؤها إلى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، الأمر الذي يزيد من ضرورة تحديثها لضمان عدم تكرار حوادث القطارات التي يذهب ضحيتها المئات سنويا في مصر.

