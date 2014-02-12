البتانوني: السيسي مرشح الشعب المصري

قال القبطان عمرو البتانوني أحد منفذي عملية الضفادع البشرية لتدمير ميناء إيلات الإسرائيلي إنه يتوقع ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية خلال الـ 24 ساعة القادمة، مشيراً إلى أن السيسي ليس مرشح الجيش كما يدعي البعض ولكن مرشح الشعب المصري كله، موضحاً أن مصر تحتاج إلى هذا الرجل لأن الشعب المصري التف حوله لما يحمله لمصر من حب كبير.

وأضاف البتانوني، على شاشة "الحدث" مساء الثلاثاء، أن أياً كان المرشح الذي يقف أمام المشير السيسي فهو خاسر، موضحاً أن السيسي لا يملك عصا سحرية لحل المشكلات المتراكمة وعلى الشعب المصري أن يقف بجواره ويحتاج إلى تكاتف كل الشعب حوله نحو تحقيق التقدم والتطور لمصر.

وأوضح أنه بعد مرور 44 عاماً على ذكرى تدمير ميناء إيلات الإسرائيلي أن إسرائيل لا تزال عدوا، قائلاً: "قد حاربتهم وتخطيطهم واضح وعقائدهم الدينية أقوى بكثير من السياسة فالصلح القائم بيننا مؤقت ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد للحفاظ على السلام ومستعدين لأي تطور".

وتابع: إن تدمير ميناء إيلات الإسرائيلي يعتبر أنجح عملية ضفادع بشرية في العالم من حيث الأهداف والنتائج وعودة الأفراد سالمين لذلك حصلنا على وسام النجمة العسكرية مرتين في عملية إيلات وعملية حفار بلاعيم في حرب 73.

