"الشارع المصري" يحقق في أداء الشرطة خلال 3 سنوات

يحقق برنامج "الشارع المصري" الذي يعرض على قناة الحدث من 9 إلى 11 مساء بتوقيت القاهرة (19:00) بتوقيت غرينتش يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتقدمه الزميلة ضحى الزهيري، في تطور أداء الشرطة المصرية خلال 3 سنوات.

حيث كانت تجاوزات الشرطة وانتهاكات حقوق الإنسان واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى ثورة 25 يناير في مصر، والتي أعقبها فراغ أمني شامل عانى منه الشارع المصري لفترة، كما تعرضت العلاقة بين الشرطة والشارع لمراحل الشد والجذب حتى مشهد 30 يونيو، حيث وظهر التعاون مجدداً بين الشعب والشرطة.

وتقوم مقدمة البرنامج اليوم بزيارة لأكاديمية الشرطة للتعرف على التغيير الذي طرأ في إعداد الضباط وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات التي طرأت على الساحة.

كما تلتقي مع بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أصدر مؤخراً مجموعة من البيانات التي تحذر من عودة انتهاكات الشرطة، وتطالب بالتحقيق في دعاوى التعذيب التي قيل إنها وقعت في السجون ضد ناشطين ومتظاهرين تم القبض عليهم في ذكرى يناير.