زوجة السيسي المحجبة في أول ظهور لها

نشرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة صوراً تجمع المشير عبدالفتاح السيسي مع زوجته المحجبة، ويعد هذا أول ظهور رسمي لها برفقة زوجها.

وكانت المناسبة حفل تكريم القادة المحالين إلى سن التقاعد، ومن المتعارف عليه في مثل هذه المناسبات حضور كبار الضباط وبصحبتهم زوجاتهم، حيث ظهرت أيضا زوجة الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجوار زوجها.

لكن وسائل التواصل الاجتماعي، احتفت بالصورة وجعلتها خبراً في حد ذاته، وربطت هذا الظهور بإطلالة سابقة للمشير السيسي باللباس المدني، خلال زيارته إلى روسيا.

ولا يتوقف الشارع المصري عن إثارة موضوع ترشح المشير السيسي لانتخابات الرئاسة المصرية، لكن المشير نفسه لم يعلن حتى الآن موقفه النهائي.