اللواء سعيد: لم تدخل أي سيارة إسعاف إسرائيلية لطابا

أكد اللواء عبد المنعم سعيد محافظ جنوب سيناء الأسبق ورئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة الأسبق عدم دخول أية سيارة إسعاف إسرائيلية إلى الأراضي المصرية، بعد حادث تفجير الحافلة السياحية بطابا، مشيراً إلى أن هذا يؤكد للعالم والمجتمع الدولي بأن مصر تواجه إرهاباً خطيراً.

وأضاف سعيد ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الأحد، أننا نحتاج لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الحافلات السياحية، موضحاً أن الإرهاب الآن أضعف بكثير مما كان عليه.

وقال إن الجيش وجه ضربات موجعة للإرهاب "كسرت شوكته"، مشيراً إلى أنه لابد من تكثيف الحواجز الأمنية على الشريط السياحي.

وأوضح سعيد أن حادث استهداف الحافلة السياحية بجنوب سيناء يعد محاولة من الجماعات الإرهابية لضرب السياحة وعرقلة خريطة المستقبل ونقل مصر إلى الأمام.

وأشار سعيد، إلى أنه يجب أن يكون هناك رد قوي على هذا العمل الإجرامي من قبل قوات الشرطة والجيش، لأنه يشوه صورة السياحة المصرية.