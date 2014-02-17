سامي عنان يقرر خوض سباق الرئاسة المصرية

قرر الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للفريق.

وأوضح البيان، الذي نشرته صحيفة "اليوم السابع"، أن عنان سيعلن عن ذلك رسمياً في مؤتمر صحافي قريباً.

وبدوره رفض محمد فرج مسؤول الحملة الشعبية لدعم الفريق سامي عنان للرئاسة في حديث لقناة "الحدث" تحميل عنان وحده مسؤولية الفشل في المرحلة الانتقالية السابقة، معتبرا أن المشير عبد الفتاح السيسي جزء من المجلس العسكري أيضا الذي تقع على عاتقه هذه المسؤولية.