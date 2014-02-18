تفجير طابا.. تغيير تكتيكي في عمل "أنصار بيت المقدس"

تعود جماعة "أنصار بيت المقدس" على مسرح الأحداث بمصر من خلال فصل جديد من الحكاية بعنوانين رئيسيين: الأول أن جماعة "بيت المقدس" التي تتمركز في سيناء وتنتهج أسلوب "القاعدة" في عملياتها غيرت تكتيكها واستهدافاتها من مهاجمة قوات الأمن والجنود المصريين إلى الاعتداء على السياح لضرب قطاع السياحة المتعثر أصلاً منذ الثورة الأولى.

من جانبها أفردت وكالة "رويترز" مقالاً بهذا الخصوص تصف تفجير طابا بالتحول الاستراتيجي بالنسبة لـ"أنصار بيت المقدس" التي تبنت الحادث في بيان لها. فقد اختاروا هدفهم بعناية حيث الحراسة الضعيفة والمنطقة المعزولة.

استهداف السياح من وجهة نظر "أنصار بيت المقدس" سيلحق ضرراً أكبر بالحكومة المؤقتة وخزينتها التي تعاني شح العملة الأجنبية، لا سيما وأن السبب الرئيس وراء كل هذه العمليات الانتحارية إسقاط الحكومة الانتقالية بشتى الطرق وتعطيل تنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وسط معارضة شرسة من أنصاره.

وهذا ينسجم تماماً مع بيان "أنصار بيت المقدس" الأخير الذي أشارت فيه إلى نيتها استهداف مصالح اقتصادية في كل مكان لإلحاق الشلل التام بيد الحكومة المصرية.

وبالعودة إلى العنوان الثاني في قصة تفجير حافلة سياحية في طابا الذي أوقع ثلاثة سياح كوريين وسائق الحافلة المصري، فإن "رويترز" نقلت عن حساب "توتير" أن الجماعة أمهلت جميع السياح في مصر حتى 20 فبراير الجاري لمغادرة البلاد وإلا سيتعرضون لهجمات.

تحذير لم يتسن لقناة "الحدث" التحقق من دقته خاصة وأن بيان "أنصار بيت المقدس" نوه في نهايته أنه لا يوجد أي حساب لهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يوجد لهم بريد إلكتروني كذلك.

