عنان يرفض ربط ترشحه للرئاسة بتلقيه دعماً من الإخوان

عبر الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، عن غضبه مما يتردد عن دعم جماعة الإخوان المسلمين له في الانتخابات الرئاسية المصرية، واصفاً ذلك بالكلام الفارغ.

وقال عنان في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إنه سيعقد مؤتمرا صحافيا خلال أيام للرد على هذه الشائعات.

وكانت قد ترددت أنباء عن وجود اتفاق سري بين عنان وجماعة الإخوان تضمن دعم الجماعة له في الانتخابات مقابل رفع الحظر عن الجماعة.

كما انتشرت بعض التكهنات التي قالت إن عنان هو مشرح الإخوان بشكل غير رسمي.

ومن المتوقع أن يعلن عنان رسمياً خلال أيام عن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.