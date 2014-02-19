أبو الغار: ترشح صباحي للرئاسة إحياء للانتخابات

قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي إنه من حق أي شخص مصري الترشح للانتخابات الرئاسية، طالما تتوفر فيه الشروط التي سيتم إعلانها، مشيراً إلى أن ترشح حمدين صباحي للانتخابات الرئاسية يحيي العملية الانتخابية، وينقذ البلاد من كارثة أن تتحول الانتخابات إلى مجرد استفتاء.

وأضاف أبو الغار، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري الذي أذيع عبر شاشة "الحدث" مساء أمس، أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم بنزاهة وشفافية، وأن حزبه لم يستقر بعد على تأييد أي مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة، موضحًا أن الحزب ينتظر البرنامج الانتخابي للمرشحين حتى يحدد موقفه.

وأشار أبو الغار إلى أن المشير السيسي له شعبية كبيرة وهناك من يخشى وجود رئيس ذو خلفية عسكرية، خاصة أن هناك شخصيات من مؤيدي السيسي لهم تاريخ غير مشرف وخطر عليه.

وتابع أبو الغار أن جبهة الإنقاذ لم تعلن بشكل رسمي ترشيح أحد في انتخابات الرئاسة، موضحاً أن حمدين صباحي سيكون له دور في الدولة لو لم يفز في انتخابات الرئاسة، قائلاً: إن صباحى سيشارك في الحكم فهو وطني مخلص، لافتاً إلى أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنسب شخص لتولي رئاسة الوزراء في حالة فوز المشير السيسي.

وقال أبو الغار إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أكثر شخص ديمقراطي في السلطة، مشيراً إلى أن من ملاحظات الحزب على قانون الانتخابات الرئاسية المقدم من الرئاسة ضرورة أن يكون هناك عقوبات واضحة بحق مستخدمي الدعاية الدينية.